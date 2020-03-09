Украина

Полузащитник Зари Андрейс Цыганикс рассказал о своей адаптации в клубе.

Новичок Зари латвиец Андрейс Цыганикс признался, что партнеры по команде называют его "Евробляхой", но он на это не обижается.

"Подкалывали с самого начала. Я с Латвии, а вы знаете, что из Латвии машины возят – меня "Евробляхой" называют. Кто-то возит, а я еще не собираюсь привозить. У меня даже номерной знак латвийский повесили в раздевалке – круто сделали. Там написано "Цыга 97" – короче, реально пацаны делают очень смешно, прикалываются надо мной конкретно", — рассказал Цыганикс в эфире Профутбол.

"Главное – близко к сердцу не принимать, потому что это все позитивно. В этом и есть кайф в футболе, когда ты новый приходишь – это все нужно быстренько принять, понять, влиться в коллектив, выходить на поле и помогать команде двигаться вперед к поставленным целям".

Цыганикс – не единственная "Евробляха" в украинском футболе: такое же прозвище получил в Олимпике литовец Даниэль Романовский.