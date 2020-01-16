Украина 16 января 2020, 15:15 Заря подписала латвийца Цыганикса Полузащитник Андрейс Цыганикс продолжит карьеру в Заре. Андрейс Цыганикс, фото ФК Заря 16 января 2020, 15:15 Заря подписала контракт на два с половиной года с полузащитником из Латвии Андрейсом Цыганиксом – сообщил официальный сайт луганского клуба. 23-летний Андрейс играл за Байер, Викторию, Шальке, Камбуур и РФШ, а в Заре будет выступать под номером 97. Ранее Заря подписала хорватского полузащитника Ловро Цвека. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Андрейс Цыганикс Команды Заря Источники ФК Заря Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте