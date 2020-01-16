Украина

Полузащитник Андрейс Цыганикс продолжит карьеру в Заре.

Заря подписала контракт на два с половиной года с полузащитником из Латвии Андрейсом Цыганиксом – сообщил официальный сайт луганского клуба.

23-летний Андрейс играл за Байер, Викторию, Шальке, Камбуур и РФШ, а в Заре будет выступать под номером 97.

Ранее Заря подписала хорватского полузащитника Ловро Цвека.

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