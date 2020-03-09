Украина

Капитан Динамо хотел бы, чтобы арбитры объясняли, почему принимают разные решения в одинаковых эпизодах.

Динамо в 22-м туре чемпионата Украины обыграло Александрию на выезде (3:1), однако после матча было много претензий к арбитру Юрию Можаровскому.

"Отдельной строкой хочется сказать о судействе. Если и хозяева, и гости недовольны, то это говорит о компетенции судьи, правильно?", — заявил Сидорчук в эфире Профутбол.

"Я не знаю, как трактовать пенальти мой, не знаю, как трактовать фол в середине поля, когда Буяльского держат в открытую, а там не дают желтую карточку – это так, навскидку вспоминаю. Желтая карточка моя на чужой половине возле штрафной – я не знаю, мне просто интересно, чтобы судьи давали комментарий своим решениям".

"Мы, футболисты, не понимаем: сегодня за этот фол дают желтую карточку, завтра за этот фол дают красную. Мы должны понимать, на какой планете мы находимся. Есть трактовка какая-то – хорошо. Если он дает пенальти на мне – хорошо, трактование того, что я лишаю его возможности забить гол и мне еще одна желтая карточка должна быть. Он не дает. Судья непоследователен в своих решениях, правильно?"

"Я хочу — и это было бы полезно для всех клубов, чтобы не было нервов за пределами поля – хочу, чтобы судьи говорили, как они трактуют эти моменты. Не только там выступал Лучано Луччи раз в полгода, собирал каких-то 10 человек – нет, интересно, чтобы это было у всех на виду, чтобы мы знали, как нам бороться. Сегодня он судит так, завтра – иначе, сегодня это желтая, завтра это красная карточка, послезавтра здесь нет фола даже. Я считаю, должен быть диалог".

По итогам первого этапа Премьер-лиги Динамо заняло второе место. Следующий матч киевляне проведут дома против Десны, а с Шахтером сыграют ориентировочно 21 марта.

Также непоследовательность арбитра после матча отметил главный тренер Александрии Владимир Шаран.

Вы можете оценить некоторые из решений судьи, посмотрев обзор матча Александрия – Динамо (1:3).