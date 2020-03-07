Украина

Главный тренер Александрии высказался о поражении от Динамо в матче чемпионата Украины.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Динамо в гостях одолело Александрию и вышло на вторую строчку в турнирной таблице. Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал результат этой встречи.

"Ребята сегодня показали тот уровень игры, который они могут показывать на данном этапе. Навязывали много борьбы, компактно сыграли в обороне, выдержали в физическом плане, несмотря на то, что играли в меньшинстве. При таком раскладе мы могли зацепиться за ничью, но не произошло этого по некоторым причинам. Арбитр был непоследовательным в некоторых моментах".

"Например, он назначил пенальти, но не показал желтую карточку Сидорчуку, для которого она была бы второй. Также в моменте, когда Лучкевич отдавал передачу на Ситало, Шабанов откровенно завалил его на землю в штрафной площади. Вот эти два момента могли повлиять на результат встречи".

"В целом, не могу сказать, что Динамо чем-то удивило. Будем готовиться к матчу Кубка Украины, который состоится в среду. Думаю, что Мирошниченко, Банада и Мишенко смогут сыграть в этом поединке", — заявил Владимир Шаран на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, ранее о результате поединка с Александрией высказался главный тренер Динамо Алексей Михайличенко. Также смотрите видео голов и обзор матча Александрия — Динамо на Football.ua.