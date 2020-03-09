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Полузащитник Александрии прокомментировал работу судьи в матче против Динамо (1:3).

Хавбек Александрии Алексей Довгий был скандально удален в матче против Динамо (1:3). Он получил вторую желтую за то, что зацепил набежавшего Дениса Попова, пробивая в падении через себя.

"Хотел забить гол. Так получилось, чуть-чуть зацепил [Дениса Попова]. Но, мне кажется, если судья выгоняет меня, он точно также на фоле против Ситало должен был выгонять и Сидора (Сергея Сидорчука – прим.)", — рассказал Довгий в эфире Профутбол.

Солидарен с Довгим и капитан Динамо Сергей Сидорчук, который также сказал, что судья был непоследователен, не выписав ему вторую желтую карточку.

"А что нам остается делать? Разобрали, хорошо настраивались на эту игру, пришло достаточное количество людей, которые гнали нас вперед. А что мы можем? Юра (Можаровский – прим.) говорит: "Вот вы VAR установите, вы сами виноваты". В игре, говорит, у вас VARа нет, так бы, может, что-то получилось. Ну что здесь сказать?", — добавил Довгий.

На матче Александрия — Динамо изначально должен был быть VAR, но потом оказалось, что стадион Ника технически к этому не готов. Александрийцы надеются выполнить все необходимые работы уже на этой неделе.

Александрия заняла пятое место по итогам первого этапа чемпионата. В следующем туре команда сыграет дома против Колоса. Базовая дата тура – 14 марта.