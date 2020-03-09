Украина

Нападающий Шахтера не стал раскрывать свои голевые цели на этот сезон.

Жуниор Мораес во встрече с Колосом (4:3) забил свои 17-й и 18-й гол в Премьер-лиге. Однако ставить перед собой конкретную цель по количеству забитых мячей он не стал.

"Мне не нравится говорить, сколько голов я хочу забить за сезон. Но я очень рад, что помог команде и мы выиграли, это самое главное", — заявил Мораес в эфире Футбол News.

Также Мораес отметил, что Шахтеру будет нелегко в матчах 1/8 финала Лиги Европы с Вольфсбургом. Первый поединок состоится в Германии уже 12 марта.