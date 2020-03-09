Нападающий Шахтера не стал раскрывать свои голевые цели на этот сезон.
Жуниор Мораес, ФК Шахтер
09 марта 2020, 09:21
Жуниор Мораес во встрече с Колосом (4:3) забил свои 17-й и 18-й гол в Премьер-лиге. Однако ставить перед собой конкретную цель по количеству забитых мячей он не стал.
"Мне не нравится говорить, сколько голов я хочу забить за сезон. Но я очень рад, что помог команде и мы выиграли, это самое главное", — заявил Мораес в эфире Футбол News.
Также Мораес отметил, что Шахтеру будет нелегко в матчах 1/8 финала Лиги Европы с Вольфсбургом. Первый поединок состоится в Германии уже 12 марта.