Украина

Тренер Мариуполя Александр Бабич все-таки не смог войти в историю.

Поражение Мариуполя от Днепра-1 (0:3) привело к финишу азовцев во второй шестерке. Таким образом, впервые в карьере не сумел финишировать в топ-6 тренер команды Александр Бабич, остававшийся единственным, кому удавался этот трюк.

В первом сезоне чемпионата Украины с делением на шестерки, 2016/17, Бабич занял шестое место с Черноморцем, в 2018 стал пятым с Мариуполем, а в 2019 и вовсе занял с азовцами четвертое место.

Кроме Бабича в сезоне-2016/17 финишировали в топ-6 Владимир Шаран (Александрия), Роман Санжар (Олимпик), Юрий Вернидуб (Заря), Сергей Ребров (Динамо) и Паулу Фонсека (Шахтер).

Шаран уже в 2018 занял лишь седьмое место с Александрией, а Санжар стал девятым с Олимпиком. Сергей Ребров покинул Динамо в 2017 году, Паулу Фонсека и Юрий Вернидуб ушли из своих клубов в 2019.

В следующем сезоне деления на шестерки в чемпионате Украины уже не будет: участие в Премьер-лиге примут 14 команд.