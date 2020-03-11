Украина

Хавбек черниговского клуба прокомментировал использование ВАР в УПЛ.

Полузащитник Десны Алексей Гуцуляк поделился своим мнением об использовании системы ВАР в украинской Премьер-лиге, а также прокомментировал красную карточку за фол на Юрченко в матче с Зарей.

"Со своей стороны я бы не сказал, что мой фол – это красная. Я играл в мяч, отдавал пас. Левая нога у меня уже была опорной: я должен был на нее встать, правая была в воздухе, поэтому так и получилось, что я наступил. Не хотел этого. Я не занимаюсь тем, чтобы травмировать кого-то намеренно. Специально я ничего не делал. Просто так получилось. Соперник не очень удачно вставил ногу.

Считаю, что пока у нас не готовы к ВАР ни судьи, ни все стадионы. Не может быть так, что в одном туре у кого есть ВАР, а у кого-то – нет. Если ВАР есть, то он должен быть на каждом матче всех команд. Потому что у кого-то с помощью ВАР могут отобрать очки, а там, где эта система не работала... Можно вспомнить наш матч с Шахтером: если бы ВАР не было, мой гол был бы засчитан. Таких моментов много, поэтому считаю, что пока Украина не готова к ВАР", – рассказал Гуцуляк в интервью официальному сайту клуба.

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