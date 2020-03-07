Украина

Наставник "северян" поделился мнением о победе над луганчанами.

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал результат матча с Зарей (1:0) в 22-м туре УПЛ

"Планировалась немного другая игра. Раннее удаление, пришлось вносить коррективы, где-то было сложновато. Забитый гол добавил футболистам уверенности, веры в то, что и в меньшинстве можно победить. Хочу поблагодарить болельщиков. Без их поддержки было бы сложнее. А так, мы играли, фактически в равных составах. Наш 12-й игрок был на высоком уровне. Слава болельщикам!

Что-то нам не очень везет. Да и Екатерине Монзуль тоже не сильно везет с VAR. Приходится пересматривать много моментов. Главное, чтобы торжествовала справедливость. Хотя динамика игры теряется. Ожидание, отмены. Нужно эту систему улучшать. Что-то убирать, возможно не все моменты смотреть. Арбитр превращается в радиста с наушником, а кто-то за кадром решает все моменты. Так тоже быть не должно.

В этом матче почти весь первый тайм мы играли в меньшинстве, поэтому затратили гораздо больше сил. На второй тайм выбрали другую манеру. Составы уравнялись, но мы вели в счете и хотели использовать скорость наших игроков", – приводит слова Рябоконя официальный сайт клуба.

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