Украина

Стал известен календарь матчей 24-го утра УПЛ.

Дирекцией украинской Премьер-лиги утверждены даты и время начала матчей 24-го тура чемпионата Украины. Об этом информирует пресс-служба лиги.

21 марта (суббота)

1 гр. Колос — Десна 14:00

1 гр. Александрия — Заря 17:00

2 гр. Днепр-1 — Олимпик 17:00

22 марта (воскресенье)

2 гр. Ворскла — Львов 14:00

2 гр. Карпаты — Мариуполь 14:00

1 гр. Шахтер — Динамо 17:00

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