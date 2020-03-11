Стал известен календарь матчей 24-го утра УПЛ.
Шахтер - Динамо, фото ФК Шахтер
11 марта 2020, 20:11
Дирекцией украинской Премьер-лиги утверждены даты и время начала матчей 24-го тура чемпионата Украины. Об этом информирует пресс-служба лиги.
21 марта (суббота)
1 гр. Колос — Десна 14:00
1 гр. Александрия — Заря 17:00
2 гр. Днепр-1 — Олимпик 17:00
22 марта (воскресенье)
2 гр. Ворскла — Львов 14:00
2 гр. Карпаты — Мариуполь 14:00
1 гр. Шахтер — Динамо 17:00
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