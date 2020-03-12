Украина

Наставник приазовцев прокомментировал успех команды.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился своим мнение о победе над Альянсом (4:2) в 1/4 финала Кубка Украины.

"Тем и интересен Кубок, что здесь нет команд Премьер-лиги или команд Второй лиги. Здесь нет фаворитов. Это Кубок. Сегодняшний матч это в очередной раз подтвердил. Я думаю, для зрителей игра была интересной. Несмотря на качество поля, были забитые мячи, моменты, острота у ворот соперников. Получилась настоящая кубковая игра!

Мы рады, что прошли. Хочу отметить Альянс, который очень здорово смотрелся. Сегодня нам нужно было сыграть на результат. И у нас это получилось.

Удаления – это наша головная боль. Мы общаемся с ребятами на эту тему. Это эмоции… Вторая желтая карточка Федорчука – это ненужный фол на половине поля соперника. В данной ситуации надо было сыграть грамотнее. Все игроки хотели выиграть свои микродуэли, поэтому было столько фолов и желтых карточек.

Первоначально, у нас стояла задача – повторить наш лучший результат и выйти в полуфинал. Теперь ждем жеребьевку. Мы понимаем, что соперник будет сильным. Но, повторюсь, в Кубке нет фаворитов. У нас есть шанс, кто бы нам ни попался, пройти дальше. Сейчас главное успокоиться, восстановиться и готовиться к следующей игре. В субботу, через два дня, мы играем с Днепром", – рассказал Бабич в интервью официальному сайту клуба.

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