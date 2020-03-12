Украина

Итальянец перенес операцию на колене.

Защитник Сассуоло Филиппо Романья выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Итальянский центрбек получил разрыв коленного сухожилия в матче с Брешией (3:0) в минувший понедельник. Футболист уже перенес операцию и пропустит около девяти месяцев.

Романья перешел в Сассуоло в сентябре минувшего года на правах аренды из Кальяри. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 18 поединков в футболке "черно-зеленых".

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