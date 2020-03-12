Украина

Игрок киевлян рассказал о кубковой встрече с александрийцами.

Защитник Динамо Денис Попов поделился своим мнением о результате матча с Александрией (2:0) в Кубке Украины.

"Эмоции только положительные. Мы прошли дальше и будем двигаться вперед", – рассказал Попов в комментарии официальному сайту клуба.

"Спасибо тем людям, которые пришли сегодня. Это помогает. Даже если один человек был бы, было бы приятно. Но видите, что происходит в мире. Лучше пусть так будет, чтобы люди не болели.

Вы сами видели, что в меньшинстве тяжело играть. Александрия – хорошая команда, давала сопротивление. Но все ребята молодцы. Мы выдержали эту игру и победили. Это самое главное.

Виктор Цыганков – наш лидер. Он, конечно же, освежил игру, на фланге раскрывал оборону. Назарий Русин также выполнил большой объем работы. Считаю, все ребята отработали на 100 процентов. Думаю, у всех сейчас нет сил. Будем восстанавливаться, готовиться к следующей игре".

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