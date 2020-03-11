Украина

Главный тренер Александрии испытал проблемы со здоровьем после игры с киевлянами.

Владимиру Шарану стало плохо после поединка против Динамо (0:1), сообщает журналист Football.ua Bадим Адаменко.

Что именно произошло с главным тренером Александрии — неизвестно, но на послематчевую пресс-конференцию Шаран не пришел.

Отметим, что Александрия уступила Динамо второй раз за последние четыре дня — до этого был проигрыш в чемпионате (1:3).

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