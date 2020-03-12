Точный удар с пенальти от Дениса Васина во втором тайме вывел коллектив Максимова в следующий раунд (1:0).
Десна — Ворскла, ФК Ворскла Полтава
12 марта 2020, 20:52
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Десна — Ворскла 0:1
Гол: Васин, 65 (пен.).
Десна: Паст — Конопля, Тамм, Гитченко, Д. Фаворов — Ермаков, Арвеладзе (Будковский, 86) — Картушов, Тотовицкий, Кузик (Калитвинцев, 66) — Хлебас (Филиппов, 66).
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков (Баенко, 46), Ндиайе, Якубу — Скляр, Пуцлин — Васин (Кравчук, 70), Луизао, Кане — Кулач (Степанюк, 46).
Предупреждения: Кузик, Тамм, Ермаков, Скляр — Кане, Васин, Луизао, Якубу, Баенко