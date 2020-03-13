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  • Украина

    13 марта 2020, 22:28

    Очередная голевая перестрелка в матчах U-21: Днепр-1 и Мариуполь на двоих забили восемь голов

    Завершился матч 23-го тура молодежного первенства Украины.

    Фото: ФК Днепр-1
    Фото: ФК Днепр-1 13 марта 2020, 22:28

    В матче 23-го тура команд U-21 между собой встречались Днепр-1 и Мариуполь.

    В первом тайме клубы забили по одному голу на каждого, но самое интересное было впереди.

    Во второй половине игры команды на двоих забили по шесть голов, а матч завершился результативной ничьей – 4:4.

    Днепр-1 U-21 – Мариуполь U-21 4:4
    Голы: Ховайко, 15, Соловьев, 70, 79, Тяпкин, 76 – Библик, 28, Бондарь, 47, Доброхотов, 66, Дудик, 84.

    Отметим, что в другом матче Львов U-21 и Десна U-21 на двоих забили 11 голов

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