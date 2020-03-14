Украина

Главный тренер Карпат высказался о ничьей в матче с ПФК Львов.

В поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов и Карпаты вновь не выявили сильнейшего во львовском дерби, сыграв вничью со счетом 1:1. Главный тренер Карпат Роман Санжар прокомментировал результат встречи, посчитав его справедливым по итогам игры.

"Сегодня действительно было дерби. Игра нам удавалась в первом тайме. Карпаты действовали лучше соперника: открыли счет, имели еще моменты, но после перерыва привезли себе гол. В итоге потеряли то небольшое преимущество, которое у нас было".

"В конце встречи мы получили право исполнить пенальти и должны были побеждать. Впрочем, уже через минуту мы могли и проигрывать. Развязка матча была острой — обе команды создавали опасные моменты, однако по разным причинам не смогли их реализовать. Считаю, что Карпаты потеряли два очка. В любом случае — счет на табло. И он объективен".

"Отсутствие болельщиков безусловно влияет на игру. У нас всегда хорошая атмосфера в домашних матчах. Если бы трибуны не пустовали, то градус дерби был бы еще выше", — приводит слова Романа Сажара официальный сайт Карпат.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча ПФК Львов — Карпаты.

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