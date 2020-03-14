Украина

Главный тренер Днепра-1 высказался о победе над Мариуполем в чемпионате Украины.

Днепр-1 принимал Мариуполь в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги и добыл домашнюю победу со счетом 2:0. Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко поделился эмоциями от положительного результата встречи, рассказав о положительных и отрицательных аспектах игры своих подопечных.

"Считаю, игра была равной. В первом тайме не получалось из хороших моментов создать опасные удары, но, мне кажется, мы владели территориальным преимуществом, больше мячей отобрали на трети поля соперника, но, к сожалению, не получилось это завершить опасными ударами".

"Во втором тайме Фортуна была к нам склонной. И пенальти, и второй мяч, и еще один момент Супряги был очень перспективным. Думаю, что когда счет на табло стал 2:0, это сняло все вопросы относительно победителя", — заявил специалист.

Михайленко также рассказал, чего не хватило его команде, чтобы по итогам первого этапа чемпионата Украины попасть в топ-6 турнирной таблицы.

"Нам не хватило одного очка, чтобы быть шестыми. Возможно, причина — это гол игрока Колоса Смирнова на 92-й минуте в ворота Александрии в первом туре после зимнего перерыва. Если бы Колос сыграл бы вничью, мы были бы в первой шестерке".

"Считаю, совершенно неважно, на каком мы месте. Мы не в топ-5 команд, которые на много очков впереди — нам далеко туда, и мы будем делать все, чтобы в следующем сезоне конкурировать с теми коллективами. А команды с 6 по 12 место, думаю, имеют примерно одинаковый уровень, и разница кроется в незначительных деталях. Как следствие, нам одного очка и не хватило", — приводит слова Михайленко пресс-служба Днепра-1.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча СК Днепр-1 — Мариуполь.

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