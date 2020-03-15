Украина

Вратарь прокомментировал ничью во встрече с львовянами.

Голкипер Карпат Олег Кудрик поделился своим мнением о результате матча со Львовом (1:1) в 23-м туре УПЛ.

"Получилась хорошая игра. Считаю, что если бы на матче присутствовали болельщики, то им бы матч понравился. Поединок проходил на встречных курсах, особенно в конце матча, моменты имели и мы, и Львов, два нереализованных пенальти, боевая игра – настоящее дерби. Однако для нас оно завершилось негативно, потому что мы стремились одержать победу, ничья нам не дает особых плюсов.

После двух выходных мы соберемся, на теории проанализируем игру и разберем свои ошибки. Пенальти? Я угадал угол, куда пробил соперник. После матча пообщались с Богданом Сарнавским, прежде всего поблагодарили друг друга за игру и вспомнили, что в позапрошлом дерби был подобный сценарий с двумя нереализованными пенальти, ситуация сегодня повторилась", – рассказал Кудрик в интервью официальному сайту клуба.

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