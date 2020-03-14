Украина

Полузащитник Карпат высказался о ничьей в поединке против ПФК Львов.

В поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов и Карпаты вновь не выявили сильнейшего во львовском дерби, сыграв вничью со счетом 1:1. Для полузащитника Владимира Танчика этот матч стал дебютным в футболке "львов".

"В первом тайме сыграли хорошо, удалось забить гол и мы контролировали ход встречи. После перерыва пропустили быстрый мяч, который немножко нас "подбил". Трудно было выбегать в атаку, а соперник наоборот вдохновился и побежал вперед. В конце матча были большие разрывы, потому что каждая команда хотела победить, и все силы были направлены исключительно на атаку, поэтому играли на встречных курсах".

"Я доволен, что после травмы вышел на футбольное поле и дебютировал за Карпаты, но хотелось выступить лучше и одержать победу. Честно говоря, в первом тайме еще был на свежести, а уже во второй половине встречи физически трудно, функционально готов еще не полностью. Считаю, что на последних минутах нам очень не хватало поддержки болельщиков, которая помогла бы Карпатам забить гол", — приводит слова Танчика пресс-служба Карпат.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча ПФК Львов — Карпаты.

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