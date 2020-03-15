Украина

Защитник днепровского клуба высказался о победе над Мариуполем в чемпионате Украины.

Днепр-1 принимал Мариуполь в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги и добыл домашнюю победу со счетом 2:0.

Защитник днепровского клуба Максим Лопыренок прокомментировал результат встречи, а также отреагировал на претензии к судейству главного тренера Мариуполя Александра Бабича.

"Неделю назад соперник играл в меньшинстве, но это были не наши проблемы. Мы всегда играем в свой футбол и выходим на поле с одной целью — победить. Мы дважды справились с этой задачей и снова победили с хорошим счетом".

"У нас стоит задача занять седьмое место по итогам второго этапа, так что будет продолжаться борьба за лидерство во второй шестерке. Вопросы Мариуполя к судейству? Повторюсь, это не наши проблемы. Мы играем в футбол, а за все моменты по правилам ответственность несет арбитр", — заявил украинец.

Также Лопыренок поделился мнением касательно решения проводить поединки украинской Премьер-лиги без зрителей из-за распространения эпидемии коронавируса в Европе.

"Конечно, футбол без зрителей — это очень плохо, ведь мы играем и для них, и для себя. Но сейчас в стране такая ситуация, на которую мы влиять никак не можем", — приводит слова Лопыренка пресс-служба Днепра-1.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча СК Днепр-1 — Мариуполь.

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