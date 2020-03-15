Заря провел две вынужденные замены в поединке против "горняков".
Дмитрий Хомченовский, Getty Images
15 марта 2020, 15:39
В поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги Заря принимает на своем поле Шахтер.
Второй тайм начался для луганского клуба с замены: Богдан Леднев травмировался перед перерывом и не смог продолжить матч, покинув поле в слезах.
На этом проблемы Зари не завершились. Уже на 49-й минуте встречи на газоне оказался Дмитрий Хомченовский. Украинский хавбек также получил повреждение ноги, поэтому Виктор Скрипник выпустил вместо него Артема Громова.
Таким образом, в поединке против "горняков" луганский клуб провел две вынужденные замены в короткий период.
Напомним, что следить за событиями матча Заря — Шахтер вы можете в прямом эфире на Football.ua. Также на нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.
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