Украина

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над Шахтером в чемпионате Украины.

Виктор Скрипник остался доволен победой над Шахтером, но считает, что чемпионат стоит остановить.

"Мы впервые играли без болельщиков, – цитирует главного тренера официальный сайт Зари. – Это накладывает негативный отпечаток, ведь когда тебя поддерживают трибуны, то всегда легче. Но зато все подсказки тренеров слышны футболистам. События, проходящие сейчас в мире, накладывают негативный отпечаток на все. Я думаю, что нужно взять паузу, а уже потом вместе с болельщиками радоваться футболу. Вся борьба еще впереди, но сейчас мы ждем вторника и того решения, которое будет принято".

"Мы рады, что обыграли Шахтер, ведь такое случается не каждый раз. Сегодня нам улыбнулось счастье. Такие игры добавляют уверенности на будущее".

После победы Заря вышла на второе место, опередив Динамо на одно очко. Динамо проводит игру против Десны, следить за которой вы можете по онлайн-трансляции на Football.ua.

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