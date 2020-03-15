Украина

Защитник высказал свое мнение об игре против Десны.

Защитник Динамо Никита Бурда, который ранее восстановился после травмы колена, дал свою оценку матчу УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с Десной (1:1).

"Конечно мы расстроенные. Мы должны были выигрывать эту игру. Мы потеряли два очка".

"Мое самочувствие? То, что за дубль сыграл 30 минут на данном этапе — я к этому времени и готов. А так, все хорошо. Колено не беспокоит — это самое главное. Буду дальше стараться набирать кондиции".

"Ошибка Караваева? Это случайность, конечно. Он ошибся, но это мог быть любой другой игрок. Не должно было так быть. В принципе, контролировали игру. Мы поддержали его, потому что он переживает очень. Во-первых, потому что ошибся, а во-вторых, потеряли очки, но мы должны ему помочь и он справится", — сказал Бурда официальному сайту клуба.

Ранее свой итог поединку дал главный тренер киевской команды Алексей Михайличенко.