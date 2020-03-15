Украина

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко — о матче против Десны.

Десна отобрала очки у Динамо и позволила Заре остаться на второй строчке.

"Не удалось избежать ошибок, которые помешали добыть результат, которого мы заслуживали. Здесь даже нечего комментировать, потому что команды играют против нас очень строго в обороне, и забивать довольно-таки тяжело. Но мы забили и подарили ответный мяч. Нам такие не дарят. Поэтому очень жаль, все расстроены".

"И в таком настроении из-за эпидемии, играя дома без зрителей, без поддержки, очень сложно настраивать ребят на футбол. После тяжелой игры на Кубок Украины мы имели небольшие кадровые проблемы — Дуэлунд получил небольшую травму, не восстановились Пиварич и де Пена, пропускал матч Сидорчук. Правда, кубковый поединок проводила и Десна. Обе команды хотели добиться сегодня желаемого результата, но Десне это удалось, и мы ей очень в этом помогли".

О компенсированном времени ко второму тайму:

"Разговаривать с ними нет смысла... У них свои взгляды на футбол, на судейство, поэтому здесь нечего говорить", — приводит слова Алексея Михайличенко официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Десна.

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