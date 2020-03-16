Украина

Исполняющий обязанности главного тренера Олимпика Игорь Климовский прокомментировал ничью своей команды в матче с Ворсклой.

Олимпик и Ворскла обменялись забитыми голами, но победителя не выявили.

"Игрой я недоволен. Мы неплохо начали. У нас получалось вступать в прессинг на старте поединка. Мы смогли забить быстрый гол. Но к середине тайма мы почему-то отошли от нашего плана, пропустили гол и опустили голову".

"В перерыве мы поговорили и должны были идти встречать соперника выше, но ничего не получалось. Одно очко – это, безусловно, плюс, очки нам сейчас нужны. Но по игре – очень тяжело".

"Сложно, когда за два дня до игры происходит смена тренера. Ребята привыкли к Висенте, он не один месяц работал с ними и готовил команду. Это непростая ситуация. Да, мы общались с каждым, но, сами понимаете, когда происходят такие вещи, они не могут не влиять на футболистов. Игра сегодня не получилась".

"Пауза, которая, вероятно, сейчас возникнет, пойдет на пользу команде. Будет время все обдумать", — приводит слова Игоря Климовского официальный сайт Олимпика.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Олимпик — Ворскла.