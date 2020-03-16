Защитник Зари стал лучшим футболистом по итогам минувшего уикенда.
Богдан Михайличенко, фото: УПЛ
16 марта 2020, 11:58
В матче 23-го тура украинской Премьер-лиги Заря сумела обыграть Шахтер (1:0).
Официальный сайт УПЛ назвал защитника луганчан Богдана Михайличенко лучшим игроком по итогам тура.
22-летний футболист забил победный гол Зари в ворота Шахтера на 84-й минуте.
На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Заря – Шахтер.
Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник — лучший тренер 23-го тура УПЛ.
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