Украина

Защитник Зари стал лучшим футболистом по итогам минувшего уикенда.

В матче 23-го тура украинской Премьер-лиги Заря сумела обыграть Шахтер (1:0).

Официальный сайт УПЛ назвал защитника луганчан Богдана Михайличенко лучшим игроком по итогам тура.

22-летний футболист забил победный гол Зари в ворота Шахтера на 84-й минуте.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Заря – Шахтер.

Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник — лучший тренер 23-го тура УПЛ.

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