Украина

Главный тренер Зари стал лучшим наставником по итогам минувшего уикенда.

В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги Заря минимально обыграла Шахтер (1:0).

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало главного тренера луганчан Виктора Скрипника лучшим тренером по итогам тура.

50-летний специалист набрал 4,8 балла из 5 возможных:

1. Номинальный результат команды — 5

2. Трудности в построении и управлении подопечными — 4

3. Мастерство в работе с кадрами — 5

4. Тренерское мастерство — 5

5. Накопительный критерий — 5.

Напомним, что лучшим тренером 22-го тура УПЛ стал Александр Рябоконь.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Заря – Шахтер.

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