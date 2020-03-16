Главный тренер Зари стал лучшим наставником по итогам минувшего уикенда.
Виктор Скрипник, фото: УПЛ
16 марта 2020, 11:28
В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги Заря минимально обыграла Шахтер (1:0).
Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало главного тренера луганчан Виктора Скрипника лучшим тренером по итогам тура.
50-летний специалист набрал 4,8 балла из 5 возможных:
1. Номинальный результат команды — 5
2. Трудности в построении и управлении подопечными — 4
3. Мастерство в работе с кадрами — 5
4. Тренерское мастерство — 5
5. Накопительный критерий — 5.
Напомним, что лучшим тренером 22-го тура УПЛ стал Александр Рябоконь.
На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Заря – Шахтер.
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