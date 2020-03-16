Рябоконь: Если объективно, то ничья с Динамо — это нормальный результат

Украина

Главный тренер Десны Александр Рябоконь — о матче против Динамо.

Десна отняла очки у Динамо, сыграв вничью с киевской командой.

"Мы уважаем Динамо, ничья с такой командой в Киеве – положительный результат".

"Конечно, всегда хочется побеждать, но если объективно, то ничья – это нормальный результат".

"С VAR нам пока не везет, но хорошо, что Филиппов нашел момент, показал свой класс, мастерство и сравнял счет", — сказал Александр Рябоконь в интервью программе ПроФутбол.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо – Десна.