Рябоконь: Если объективно, то ничья с Динамо — это нормальный результат

Главный тренер Десны Александр Рябоконь — о матче против Динамо.
Александр Рябоконь, фото: Скриншот
16 марта 2020, 12:28
Десна отняла очки у Динамо, сыграв вничью с киевской командой.
"Мы уважаем Динамо, ничья с такой командой в Киеве – положительный результат".
"Конечно, всегда хочется побеждать, но если объективно, то ничья – это нормальный результат".
"С VAR нам пока не везет, но хорошо, что Филиппов нашел момент, показал свой класс, мастерство и сравнял счет", — сказал Александр Рябоконь в интервью программе ПроФутбол.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо – Десна.
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