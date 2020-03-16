Украина

Перед коронавирусом устояло не так много лиг.

Вспышка COVID-19 заставила ведущие лиги Европы уйти на вынужденную паузу, но по-прежнему остаются те чемпионаты, которые продолжают играть.

Помимо УПЛ, в этот список входят чемпионаты Венгрии, Беларуси, Сербии, Турции и России.

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Отметим, что ранее директор УПЛ рассказал о возможной остановке чемпионата из-за коронавируса.

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