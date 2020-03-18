Украина

Наставник львовского клуба высказался о паузе в чемпионате Украины из-за коронавируса.

Главный тренер львовский Карпат Роман Санжар прокомментировал решение исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола приостановить все соревнования по футболу в стране из-за пандемии коронавируса, которая распространяется в Европе.

"Команду мы распустили на две недели. Некоторые ребята уехали домой, а некоторые – остались во Львове. Все получили индивидуальные задания. Все будут там, где нет какого-то большого скопления людей".

"Как только будет что-то меняться, будут какие-то новости, уже будем дальше принимать решения, отталкиваясь от этого", — заявил украинский специалист в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру обратился ко всем любителям футбола в связи с пандемией коронавируса в Европе.

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