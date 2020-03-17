Украина

Чемпионат Украины и другие турниры приостановлены на неопределенный срок.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановлении всех соревнований на территории страны, сообщил официальный сайт УАФ.

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Таким образом, по рекомендациям УЕФА, начиная с 18 марта приостановлены все соревнования УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ и другие турниры.

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О том, когда возобновится футбол в Украине, станет известно позже.

Как известно, причина все одна – коронавирус. Из-за этого в мире практически везде приостановлены местные соревнования. Кроме того, УЕФА перенес Евро на 2021-й год.

Ранее сообщалось, что Карпаты и Ворскла ушли на карантин.

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