Украина

Игрок киевлян поведал о том, чем занимается во время паузы в чемпионате.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко рассказал, о том, как проводит время на карантине в связи с остановкой УПЛ и Кубка Украины и как пытается поддерживать форму. Несмотря на внеплановый "отдых" украинец продолжает заниматься как дома, так и на тренировочной базе.

"Карантин стараюсь проводить с пользой. На днях ездил с папой на рыбалку, вместе с родителями занимался домашними любимцами – кошкой и собакой, играл на компьютере в Counter-Strike. Не поверите, но я тоже в одной команде вместе с Артемом Шабановым и Никитой Бурдой. Играл с парнями буквально за 20 минут до вашего звонка. Одну игру выиграли, а одну проиграли".

"Это отличный способ отдохнуть после домашней тренировки и комплекса упражнений, который нам дали в качестве индивидуальной работы. К слову, в пятницу вечером ездил на базу и занимался в тренажерном зале, там как раз не было людей, да и его ничто не заменит, а в основном занимаюсь дома. Сериалы уже все пересмотрел, теперь нахожусь в процессе выбора интересных фильмов", — заявил крайний защитник.

Также Виталий Миколенко рассказал о дальнейших планах команды и желании как можно скорее вернуться на футбольное поле.

"Нам должны сообщить о дальнейших действиях в воскресенье днем. Мне кажется, будем тренироваться маленькими группами по несколько человек. Если честно, уже хочется работать, чтобы не терять форму, да и скучно без тренировок и матчей. В отпуске хотя бы можно куда-то поехать, а тут даже из дому желательно без надобности не выходить, да и ситуация неопределенная – не знаешь, чего ждать".

"Единственный плюс сложившейся ситуации – это то, что можно больше времени проводить с родными. Я живу вместе с родителями, стараюсь уделять им больше внимания и ценю наши совместные занятия, особенно, семейные ужины, которые являются для нас традицией. Мы собираемся вместе, делимся новостями, что-то обсуждаем", — приводит слова Виталия Миколенко официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее о своем времяпровождении во время карантина рассказали Никита Бурда и Артем Шабанов.

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