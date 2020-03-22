Украина

Португалец написал обращение к болельщикам.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился своим мнением о ситуации с пандемией коронавируса и призвал всех принимать меры предосторожности.

"Жизнь предстала перед всеми нами в новом обличии. Внезапно путешествия, игры, тренировки, анализ отчетов, планирование больше не имеют смысла. Моя жизнь, наши жизни изменились.

Это привело к тому, что мы выходим из дома в масках, готовим, следим за одеждой, читаем, пишем и смотрим телевизор, чтобы попытаться понять, в каком направлении движемся. Многие из нас задаются вопросом ПОЧЕМУ?

Планета выравнивает баланс? Или это результат безответственного отношения человечества? Почему мы не были готовы? Мы могли бы задать много вопросов.

Но я уверен в одном: наша планета, Земля принадлежит не только людям, и не только Человек способен навязать свою волю. Существуют микроскопические существа, способные справиться с любым мировым лидером. Все изменилось. Планета очень изменилась.

Вопрос, который мы все задаем: А ЧТО ТЕПЕРЬ? ДА, ЧТО ДАЛЬШЕ? Я скучаю по СВОБОДЕ.

Принимайте меры предосторожности и берегите себя. Обнимаю всех и желаю крепкого здоровья. Также хочу выразить благодарность всем тем профессионалам, кто защищает наше здоровье по всему миру без малейшего намека на проявление слабости. Поздравляю вас, ЧЕМПИОНЫ", – написал Каштру на своей странице Instagram.

Ранее сообщалось, что Шахтер вошел в сотню клубов с самым дорогим составом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.