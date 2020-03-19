Украина

Больше представителей УПЛ в этом списке нет.

Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг клубов с самыми дорогими составами, в котором нашлось место и чемпиону Украины Шахтеру.

Суммарная стоимость игроков первой команды Шахтера составила 150 миллионов 600 тысяч евро, что позволило "горнякам" занять 69-е место (чуть выше Майнца, но ниже Пармы). Других представителей УПЛ в сотне самых дорогих команд не оказалось.

Второй по стоимости украинская команда — Динамо (89,85 миллиона) — на почти 12 миллионов отстала от замкнувшего сотню Галатасарая. Пропасть между киевлянами и идущей третьей Зарей (17,6 миллиона) — 72,25 миллиона евро.

В ТОП-5 команд с самым дорогим составом Европы вошли Манчестер Сити (1,27 миллиарда евро), Ливерпуль (1,19), Реал (1,08), Барселона (1,06) и ПСЖ (1,02).

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