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Football.ua размышляет о том, как коронавирус может повлиять на карьеру Андрея Шевченко и почему совмещение работы в клубе и сборной до Евро-2020 — не самая плохая перспектива для него.

Коронавирус перевернул мировой футбол с ног на голову. Пандемия за несколько недель стерла достижения фаворитов этого сезона и дала новые возможности аутсайдерам и командам, переживающим кризис. Также вирус нивелировал все возможные сценарии трансферного рынка ближайшего лета, внеся в футбол хаос и неразбериху. То, что еще месяц назад казалось почти решенным делом, сейчас вовсе не кажется таким очевидным. Среди прочего, это касается и дальнейшей судьбы главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Еще месяц назад мы говорили о переезде наставника сборной Украины на Сан Сиро после Евро-2020 почти как о свершившемся факте. И на это было масса оснований – контракт Шевченко со сборной истекал сразу после Евро, а сомнений в том, что Пьоли не останется в Милане на следующий сезон почти не возникало. Кроме того, в пользу возвращения Шевченко в Милан говорил и состав его тренерского штаба в сборной – Мауро Тассотти и Андреа Малдера — плоть от плоти "россонери", отдавшие клубу не один десяток лет каждый. Успешное выступление сборной Украины на Евро-2020 должно было стать последним, решающим аргументом для триумфального возвращения Шевченко в Милан. Такое развитие событий было бы успехом для каждой из сторон.

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Увы, всю эту сложную конструкцию разрушил коронавирус. Наставник сборной Украины не раз заявлял, что собирается отработать свой контракт до конца, а значит – до окончания чемпионата Европы. Теперь же, когда Евро перенесен, над будущим Шевченко в сборной Украины повис большой знак вопроса. И состоит он вот в чем: если Шевченко продлит контракт со сборной и откажется возглавить Милан, вполне возможно, что через год предложение от родного ему клуба уже не поступит.

Даже учитывая нынешнюю неразбериху и крайне странный менеджмент "россонери", это клуб слишком большого масштаба, чтобы сознательно пожертвовать целым сезоном, ожидая когда освободится Андрей Шевченко. Да и сам наставник сборной Украины, будем откровенны, не самый идеальный вариант для Милана. Тот же Ральф Рангник, котором боссы "красно-черных" также интересовались, выглядит как минимум кандидатом не хуже. Так что, если Шевченко предпочтет остаться в сборной, Милан наверняка летом найдет замену Пьоли и вряд ли подпишет контракт с новым тренером лишь на один год. А если следующий сезон окажется для "россонери" успешным – дорога на Сан Сиро для Шевченко на этом этапе карьеры окажется закрытой.

Может ли на это пойти наставник сборной Украины? Если мы сказали, что Шевченко для Милана – не самый лучший вариант, то Милан для украинского тренера – более чем идеальная возможность начать клубную тренерскую карьеру. Работа в топ-чемпионате, в клубе, где Шевченко ориентируется как дома, плюс у него (в отличие от двух последних наставников Милана) наверняка изначально будет большой кредит доверия от руководства, а главное – от тифози "красно-черных". Да и средства даже нынешнего Милана несравненно больше, чем в том же киевском Динамо. Будем объективны – из всех возможных (и реальных) вариантов продолжения карьеры Шевченко, Милан – самый известный, самый богатый и самый интересный с точки зрения развития украинца, как тренера, клуб.

Пожертвует ли он этой перспективой ради сборной? В истории главной команды нашей страны уже был случай, когда тренер покинул сборную ради клуба. В сентябре 2012 года Олег Блохин, получив предложение от киевского Динамо, пошел за своей мечтой, решив оставить сборную. Тогда, по договоренности с ФФУ, Блохин должен был провести со сборной еще два матча – с Молдовой и Черногорией, однако тренер слег с гипертоническим кризом, и на эти поединки национальную команду выводил Андрей Баль. Однако, ситуация у Блохина была совсем другая, чем у Шевченко сейчас. На тот момент, Олег Блохин уже был самым успешным тренером в истории сборной, впервые выведя команду на чемпионат мира и впервые поучаствовав в чемпионате Европы.

Динамо объективно было для Блохина новым вызовом. Шевченко же, в случае ухода, не доведет дело со сборной до конца и тренера еще долгие годы будут спрашивать – как же он бросил сборную на "полпути"? Конечно, первое место в Лиге наций и первое место в отборе на чемпионат Европы, увенчанное великолепной домашней победой над Португалией, – это замечательные результаты, но если Шевченко покинет сборную уже этим летом, то и у тренера, и у болельщиков останется огромное чувство недосказанности. Да и по слухам, Милан делал предложение Шевченко еще год назад, и тренер отказался, именно для того, чтобы сыграть со сборной на Евро. Для него это не пустые слова и большая мотивация. Таким образом, ситуация продолжения карьеры 43-летнего специалиста сейчас – это палка о двух концах. Каждое решение тренера будет иметь колоссальные плюсы, но Шевченко многое также и потеряет.

Единственной возможностью минимизировать потери видится совмещение работы в Милане и в сборной Украины до окончания Евро-2020. Что для этого нужно? Во-первых, согласие клуба и УАФ, а также грамотно составленные контракты тренера с обеими сторонами. Во-вторых, не обойдется без изменений в тренерском штабе сборной. Тяжело сказать, согласятся ли Тассотти и Малдера совмещать работу в клубе и сборной, но раз уж они согласились войти в состав штаба Шевченко в далекой Украине, то наверняка войдут в его штаб и в родном Милане. Но так или иначе, сборной потребуется несколько новых тренеров, которые могли бы работать в национальной команде беспрерывно.

Такую роль может исполнять Александр Шовковский, но нужен будет как минимум еще один тренер-селекционер и помощник главного тренера. УАФ, пригласив Шевченко в штаб Михаила Фоменко в феврале 2016-го года, поступила дальновидно, ведь тем самым она позволила молодому тренеру набраться опыта и сориентироваться в функционировании сборной, перед тем, как возглавить национальную команду единолично. Тренерский штаб, с которым сборная войдет в осень текущего года, не только будет готовить национальную команду к Евро-2020, но и начнет со сборной Лигу Наций-2020/2021, а также отбор к ЧМ-2022. Таким образом, если Шевченко будет совмещать должности, его ассистентом должен быть тренер, который сможет возглавить сборную после Евро-2020. Кто это может быть – другой вопрос.

Естественно, совмещение работы в Милане и сборной будет нести за собой массу рисков. Сам формат работы в сборной и клубе не слишком удачен, что и подтверждает опыт сборной Украины. Даже Валерий Лобановский в период совмещения работы со сборной и Динамо с 2000 по 2001 годы добился весьма скромных результатов с национальной командой. Мирон Маркевич и вовсе покинул сборную из-за конфликта с УАФ, но это тоже другая история.

Тем не менее, совершенно очевидно, что ситуация Андрея Шевченко – это не "забаганка" тренера или функционеров. Это результат форс-мажора – коронавируса и переноса Евро. Поэтому, как минимум с точки зрения имиджа всех сторон, такой шаг будет оправдан. Главный же риск будет связан непосредственно с самой игрой. Нынешний Милан – далеко не налаженная машина, которую нужно только поддерживать в хорошей форме и вносить косметические изменения. Нынешней Милан требует структурной, коренной перестройки. А это работа, для которой нужна стопроцентная вовлеченность и концентрированность главного тренера.

Сможет ли так отдаваться клубу Андрей Шевченко, параллельно возглавляя сборную? Это будет крайне тяжело и вероятно, что большинство нынешних его полномочий в сборной нужно будет отдавать штабу (во главе с ассистентом, претендующим на роль наследника Шевченко в сборной). Сам же Андрей Шевченко в сборной при таких раскладах выполнял бы роль мотиватора и вдохновителя. Готовы ли так рисковать все стороны? Ответ нам даст только время. Как видим, ситуация сложная и требующая оригинальных решений – уж в такое положение поставил мировой футбол коронавирус.

Александр Шевченко, Football.ua