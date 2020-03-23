Украина

В одном из случаев Динамо или Заря могут остаться крайне недовольными.

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал, какие вероятные сценария завершения чемпионата, если не будет возможности доиграть сезон.

"Крайний срок возобновления чемпионата — 15 мая. Если не сможем закончить чемпионат в сроки, которые установил УЕФА, то будем решать с клубами. У нас будет два варианта: завершить чемпионат так, как он выглядит сейчас (23 тура), или учесть только первый этап (22 тура). Будем предлагать эти два сценария".

"По вылету также есть несколько вариантов, но пока объявлять мы их не будем. Нам надо провести дополнительные консультации с УАФ. Можно расширить лигу, какие-то кардинальные меры принять. Надо, чтобы все было согласовано с УАФ", — рассказал функционер в интервью ПроФутболу.

После 22-го и 23-го тура десять команд и двенадцати в турнирной таблице располагаются на тех же местах за исключением Динамо и Зари. После 22-х туров киевляне опережали Зарю на два очка и располагались на второй лигочемпионовской строчке. После 23-х туров Заря выровнялась по очкам с Динамо, но по дополнительным показателям оказалась выше команды Михайличенко и теперь луганчане занимают второе место.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что еврокубки нынешнего сезона могут быть не доиграны.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.