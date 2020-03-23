Украина

Президент УАФ рассказал о ситуации с возобновлением внутренних и европейских турниров.

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко признался, что есть несколько вариантов развития событий в европейском футболе в связи с пандемией коронавируса. Функционер не стал конкретизировать, однако заявил, что это может затронуть как Лигу чемпионов, так и Лигу Европы.

"Есть рабочая группа, которая будет отслеживать ситуацию вокруг коронавируса. Будут приняты два, три, четыре варианта, в которые входят и полное окончание европейских турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы".

"Сегодня невозможно давать прогнозы – это сегодня самое неблагодарное занятие. УЕФА стремится доиграть чемпионаты. Для этого и перенесли Евро", — заявил Андрей Павелко в программе Великий футбол.

Напомним, ранее исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий не исключил, что чемпионат Украины могут окончательно остановить и зафиксировать результаты по текущему положению клубов в турнирной таблице.

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