Украина

Левый защитник может на полноценной основе перебраться в бельгийский клуб.

Шахтер и Брюгге находятся на заключительной стадии переговоров по трансферу Эдуарда Соболя, сообщает Voteball24.

Источник утверждает, что сумма сделки может составить четыре миллиона евро.

Украинский защитник перебрался в состав "черно-синих" в начале этого сезона, успев провести 36 поединков, в которых отдал четыре ассиста.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Соболя в 2,5 миллиона евро. За Шахтер украинец отыграл всего лишь 16 поединков, хоть и находится в клубе с 2013 года.

Отметим, что Соболь вызывается в национальную сборную Украины, но проигрывает конкуренцию Миколенко.

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