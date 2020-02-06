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Украинский защитник помог своей команды добраться до решающего поединка.

Брюгге, за который выступает Эдуард Соболь, в ответном поединке полуфинального противостояния пожаловал в гости к Зюльте-Варегем. Первый матч между командами закончился со счетом 1:1.

Чтобы открыть счет, командам потребовалось более 50 минут — Мехеле вывел гостей вперед. Зюльте-Варегем сравнял счет усилиями Оберлина, но де Кетелаере принес Брюгге путевку в финал турнира, где им предстоит сыграть с победителем пары Антверпен — Кортрейк.

Зюльте-Варегем — Брюгге 1:2 (первый матч — 1:1)

Голы: Оберлин, 77 — Мехеле, 53, де Кетелаере, 86

Зюльте-Варегем: Боссут — Де Фоу, Уолш, Дешахт, Менса — Марк (Домпе, 90), Сек, Сиссако — Бераино (Оберлин, 60), Ларин, Брюно

Брюгге: Миньоле — Мата, Мехеле, Дели — Диатта, Вормер, Баланта, Ванакен, Соболь — Боннавентуре (Схрейверс, 51), Крменчик (де Кетелаере, 72)

Предупреждение: Крменчик