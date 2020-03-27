Украина

Киевский клуб сделал свой вклад в борьбу за здоровье украинцев.

Динамо приобрело портативный аппарат УЗИ для киевского Института сердца, сообщил клуб на своем официальном сайте.

Клиника нуждалась в этом аппарате в связи с повышенной нагрузкой на медицинские учреждения во время пандемии коронавируса.

Аппарат будут использовать для экстренных пациентов, которым нужна кардиохирургическая помощь, а также для тех, у кого есть подозрение на коронавирус. Эти два потока пациентов будут разделены Институтом.

Среди других украинских клубов, Минай вместе со своими ультрас организовал бесплатную доставку продуктов для населения в условиях карантина.