Украина

Хавбек доволен своим пребыванием в донецкой команде.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко заявил, что не планирует покидать стан "горняков", но не исключает, что все однажды может поменяться.

"Мыслей покинуть команду практически нет. Меня все в Шахтере устраивает. Это команда высочайшего уровня, которая борется за самые высокие места во всех турнирах. Я доволен и счастлив здесь находиться".

"В жизни всякое бывает, все может поменяться когда-нибудь. Но сейчас меня все устраивает, я восстанавливаюсь после травмы и хочу помочь команде еще в этом сезоне, если чемпионат и еврокубки возобновятся. Если же нет, то уже в следующем", — сказал Степаненко официальному Instagram дончан.

Ранее украинский полузащитник поведал, как проходит процесс его реабилитации после травмы.