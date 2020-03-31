Украина

Наставник луганчан поделился новостями из лагеря клуба.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник рассказал о том, как игроки клуба поддерживают форму во время карантина и чем он занимается лично.

"Мы находимся на карантине, тренируясь исключительно дома. Наши игроки дисциплинированы. Я все о них знаю. Стараемся быть всегда в контакте через телефоны и видео мессенджеры с тренерским, медицинским штабами и игроками. Они выполняют индивидуальный комплекс домашних тренировок. Ребята не хотят выпадать из формы.

При тех сложностях в мире, которые сейчас есть, мы должны думать о здоровье наших близких и быть дисциплинированными. Мы в клубе стараемся соответствовать всем самым серьезным стандартам.

Команде были розданы индивидуальные программы. Даже та программа, которую раздавали на время зимнего отпуска, она тоже подходит. Там была и групповая, и индивидуальная работа. Сейчас же, если делать из этой программы 50%-70%, то получится хороший результат. И когда мы получим разрешение на возобновление тренировок, то за 2-3 недели до старта эта программа с головой компенсирует недостаток работы с мячом и командной работы и это будет не начало работы с нуля.

Я и супруга сейчас находимся дома. Дети – в Германии. Я выхожу из дому только по необходимости. Вечером можем выйти чуть прогуляться вдали от людей и раз в неделю выезжаем за продуктами. Покупаем еду и все необходимые предметы строго раз в неделю.

Люблю пересматривать знаковые футбольные матчи. Всё сейчас доступно в Интернете. Кроме того, слежу за ситуацией в Германии. Как у них сейчас всё складывается. Стараюсь быть в курсе всего. И, как уже упомянул, готовлю план работы команды после возобновления чемпионата. У нас много решающих лобовых игр. Через каждые три дня будет игра. И к этому постепенно нужно готовиться", – приводит слова Скрипника официальный сайт клуба.

На данный момент Заря занимает вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на 13 пунктов.

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