Украина

Хавбек "горняков" рассказал, как проводит свободное время.

Полузащитник Шахтера Сергей Болбат рассказал о том, как поддерживает физическую форму и чем занимается во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

"Занимаюсь тем же, чем и большинство людей, оказавшихся в подобной ситуации: сижу дома, читаю книги, смотрю фильмы. Появилось драгоценное время побыть в кругу семьи. Этого очень не хватало, потому у карантина есть и свои плюсы. Если говорить в общем о пандемии, то ситуация крайне сложная. Хочу, чтобы поскорее все закончилось, а люди вернулись к привычному образу жизни. Когда услышали первые новости из Китая о коронавирусе, мало кто мог поверить, что все так обернется. Осознаем серьезность проблемы.

Занимаюсь дома, выполняю программу, которую отправляют нам тренеры, жена составляет мне компанию. Шахтер сработал в этой ситуации, как всегда, на высочайшем уровне: нам расписали план тренировок, дали рекомендации по питанию, каждый день медицинский штаб собирает данные о состоянии футболистов и их семей. Работаем в поте лица, насколько позволяют условия.

Все, что мы можем делать, это придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, правильно питаться, есть много овощей и фруктов, заниматься спортом и, самое главное, оставаться дома.

Призываю всех без надобности не выходить на улицу. Люди, будьте терпеливы и ответственны, следуйте рекомендациям ВОЗ. Сейчас все мы – одна команда. Когда это закончится, обязательно увидимся на стадионе и будем радовать вас громкими победами", – рассказал Болбат в интервью официальному сайту клуба.

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