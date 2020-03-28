Украина

Игрок отреагировал на слухи об интересе римлян.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересована Рома.

"Мое отношение к данной новости? Я видел ее, но никакой конкретики не было. Думаю, это неправда, двигаемся дальше", — сказал Коваленко телеканалу Футбол.

Напомним, действующее соглашение украинского футболиста с "горняками" истекает будущим летом, и якобы менеджер "джаллоросси" Паулу Фонсека хочет пригласить игрока в качестве свободного агента.

К слову, португальский специалист ранее сообщил, что на карантине он занимается тем, что ищет новых игроков для своей команды.