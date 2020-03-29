Украина

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о том, как проходит его карантин.

Тарас Степаненко отметил, что хотел бы завершить сезон в нормальном режиме, но никак не может повлиять на ситуацию.

"Большую часть времени я провожу на базе, – сказал Степаненко в программе Великий футбол. – Мне сделали успешную операцию, сейчас я работаю по своей программе восстановления, все идет по плану. После операции врач сказал, что на восстановление понадобится от четырех до шести недель. Поначалу я занимался более интенсивно, поскольку хотел быстрее восстановиться, но теперь особо спешить некуда, Но я уже начал бегать".

"Стараемся соблюдать все правила карантина и избегать общественных и многолюдных мест, в основном находимся дома. Если еще 10 дней назад могли где-то встретиться, то сейчас все в основном стараются быть с семьями и заботиться в первую очередь о них. Общение в основном по телефону".

"При этом общаемся мы не только внутри команды, но и с игроками того же Динамо. Не скажу, что совсем близко, но если раньше я из Динамо вообще ни с кем не общался, мог в сборной переброситься парой слов, то сейчас регулярно списываемся, что-то обсуждаем, интересуемся как дела друг у друга. И в сборной тоже стали отношения намного теплее".

Также Степаненко прокомментировал перенос Евро-2020 и остановку клубного сезона из-за пандемии коронавируса.

"Мне сложно однозначно сказать, плюс это или минус перенос Евро-2020. Да, тому же Андрею Ярмоленко, да и мне, можно будет восстановиться после травм, но нельзя знать заранее, что случится за этот год. Но в целом это не очень хорошо, все-таки люди готовились, стремились, долго шли к этому".

"Что касается клубного сезона, то я впервые оказался в таком положении — совсем без футбола. Надо как-то поддерживать и форму, и тонус, и настрой, чтобы в любой момент быть готовым продолжить сезон. Хотелось бы все-таки его доиграть, чтобы потом не было никаких лишних разговоров о нашем чемпионстве. Думаю, такое же настроение и у других команд, которые борются за другие цели. Но пока мы заложники ситуации, и от нас ничего не зависит".

Ранее сообщалось, что УПЛ рассматривает несколько вариантов завершения сезона-2019/20.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.