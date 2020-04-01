Украина

Экс-капитан азовцев попрощался с клубом и его болельщиками.

Рустам Худжамов и Мариуполь досрочно расторгли контракт. Главный тренер команды Александр Бабич отметил, что по его информации, голкипер намерен завершить карьеру.

"8 сезонов и 136 матчей... Команда, в которой я оживал и чувствовал свою значимость, команда в которой я выходил из футбольного забытья!", — написал Худжамов в Инстаграме.

"Спасибо от всего сердца всем, с кем мне повезло выходить на футбольное поле под этой эмблемой! Спасибо тренерам и персоналу! Спасибо болельщикам за критику и мотивацию! И , конечно, спасибо, ультрас, за вашу поддержку! До встречи, Мариуполь!"

В футболке Мариуполя Худжамов провел 136 матчей, в которых пропустил 153 гола. 43 игры он отыграл без пропущенных мячей.