Украина

Football.ua выделил игроков, которые так и не примерили футболку национальной команды, несмотря на хорошие выступления на клубном уровне.

Довольно легко можно составить несколько сборных прекрасных бразильских, аргентинских или итальянских футболистов, не игравших за свои сборные. Но в случае сборной Украины – это дело не слишком-то простое. Почти каждый мало-мальски заигравший на высоком уровне украинский игрок, хоть один вызов в сборную, но получил. Тем не менее, Football.ua выделил 13 лучших, на наш взгляд, игроков, ни разу не сыгравших за сборную Украины.

Для чистоты эксперимента, мы взяли за правило, что пик карьеры футболиста должен был прийтись на времена уже независимой Украины, потому мы не берём во внимание, скажем, Анатолия Демьяненко или Василия Раца, которые после 1991-го года уже заканчивали карьеру. Также мы не включаем в нашу "сборную" действующих молодых игроков, которые имеют все шансы в ближайшие годы получить вызов в сборную. Ещё один важный критерий – долгая стабильная игра на высоком уровне. Мы не берём во внимание трофеи, в украинских реалиях это дело не первостепенное. Тот же Мирон Маркевич, фактически, не завоевал ни одного трофея, и тем не менее, это великий украинский тренер. Куда важнее, чтобы игрок показывал стабильную игру и не опускался ниже своего уровня на протяжении большей части карьеры.

Итак, вот кого мы выделили, исходя из этих критериев.

Вратари

Андрей Глущенко

Пик карьеры: 2000-2008 в запорожском Металлурге

Достижения: более 140 матчей в составе Металлурга, многолетний капитан команды, финалист Кубка Украины 2006

Пик карьеры Андрея Глущенко совпал с лучшими годами Александра Шовковского и с восхождением звезды Андрея Пятова. При такой конкуренции добиться места №1 в сборной для Глущенко было нереально. В качестве же дублёров СаШо, а позже – Пятова, тренеры сборной предпочитали вызывать молодых "звёздочек", на которых возлагались большие надежды в топ-клубах. В разное время такими были Александр Рыбка, Богдан Шуст, Максим Коваль и другие. Глущенко же остался легендой запорожского Металлурга.

Впрочем, экс-вратарь "казаков" неплохо реализовал себя в качестве тренера вратарей, приложив руку к становлению Максима Коваля и выведя на высокий уровень Дмитрия Безотосного, который, во многом благодаря работе с Глущенко, свой вызов в сборную таки получил, хотя так за нее и не сыграл. На данный момент, 45-летний Глущенко является одним из лучших тренеров вратарей Украины.

Игорь Шуховцев

Пик карьеры: 1997-2003 в Ильичёвце, 2005-2011 в Ильичёвце и Заре

Достижения: в общей сложности более 300 матчей в составе Ильичёвца (рекордсмен клуба по количеству матчей в УПЛ), многолетний капитан мариупольской команды, победитель Первой лиги 2008, серебряный призёр УПЛ 2012/2013 в составе Металлиста.

Как и Глущенко, Игорю Шуховцеву не повезло со временем, на которое пришёлся пик его карьеры – время Шовковского, а позднее – Пятова. Рекордсмен Ильичёвца (ныне именуемого ФК Мариуполь, а когда Шуховцев только пришёл в клуб, он назывался Металлург) по количеству проведённых за клуб матчей в УПЛ, почти не имел шансов пробиться в сборную через вратарей Динамо и Шахтёра. Впрочем, позднее Шуховцев всё же сыграл за сборную Украины – ветеранскую. Ныне является тренером вратарей одесского Черноморца и частенько выступает в СМИ, комментируя игру украинских вратарей.

Защитники

Павел Кутас

Пик карьеры: 2010-2015 в составе Оболони и Черноморца

Достижения: серебряный призёр ЧЕ (U-18) в 2000 году, победитель Первой лиги (2) 1998/1999, 1999/2000, серебряный призёр Кубка Украины 2012/2013, в общей сложности провёл более 100 матчей в составе Оболони и 70 поединков в составе Черноморца времён Романа Григорчука, с которым выходил в 1/16 Лиги Европы.

Воспитанник киевского Динамо Павел Кутас не сумел пробиться в легендарную команду Лобановского и в 2002 году перебрался в только-только вышедшую в Высшую лигу Оболонь. За три года Кутас провёл без малого сто матчей в составе "пивоваров", но после вылета команды в 2005 году, отправился на заработки в брянское Динамо, а после – в СКА-Энергию из Хабаровска. Вернулся в Украину Павел Кутас в 2010 году и отыграл ещё один сезон в Оболони, запомнившись суперголом со штрафного удара в ворота Ворсклы.

А летом 2011 года его подписал вернувшийся в УПЛ Черноморец под руководством Романа Григорчука. Так начался лучший период в карьере, 29-летнего на тот момент, Кутаса. Защитник прошёл всё становление команды от неуверенного новичка УПЛ, до участника 1/16 ЛЕ, который на равных противостоял Лиону. После Черноморца Кутас ещё сезон провёл в Говерле и завершил карьеру в 34-летнем возрасте. После футбола Кутас не затерялся и ныне работает шеф-поваром одного из одесских ресторанов.

Александр Шевелюхин

Пик карьеры: 2012-2018 в Гурнике

Достижения: четырёхкратный (1999, 2000, 2001, 2008) победитель Первой лиги Украины, провёл более 100 матчей в польской Экстракласе в составе Гурника Забже.

Ещё один воспитанник Динамо, так же, как и Кутас, не сумевший пробиться в первую команду киевского гранда в конце 90-х-начале 2000-х. В отличии от Кутаса, Шевелюхин не сумел найти "свою" команду в Украине, где он задержался бы надолго. Всего защитник сменил 8 украинских клубов, при этом, в каждом из них был основным игроком и никогда не опускался ниже своего уровня. "Свой" клуб Шевелюхин нашёл лишь в 30 лет – в Польше. В Гурнике из Забже Александр провёл более 100 поединков, став одним из лидеров команды. Завершил карьеру Шевелюхин в 2018 году, а летом прошлого года возглавил клуб Карконоше, выступающий в четвёртой польской лиге.

Владимир Костевич

Пик карьеры: 2017-н.в. в Лехе (Познань)

Достижения: лучший левый защитник чемпионата Польши 2016/2017

Первый действующий игрок из нашего списка и вновь представитель чемпионата Польши. Владимиру Костевичу уже 27 лет, из разряда "молодых и перспективных" он уже вышел, но вызова в сборную всё ещё не дождался. Прорывом в карьере Костевича стал переход в познаньский Лех три с небольшим года назад. Отыграв лишь полгода в Польше, Костевич получил признание, став лучшим левым защитником чемпионата. Ныне украинский защитник является лидером своей команды и одним из лучших игроков Экстракласы. Журналисты уже не один год "сватают" Владимира в сборную, сам же игрок признаёт, что вызов в сборную для него – мечта и цель в дальнейшей карьере.

Полузащитники

Валерий Федорчук

Пик карьеры: 2015 год в составе Днепра

Достижения: финалист Лиги Европы 2015/2016, один из ключевых игроков Днепра времён Мирона Маркевича

Ещё один действующий игрок в нашем списке. Футбольному миру Федорчука открыл ФК Львов, с которым хавбек играл в УПЛ в конце "нулевых". Яркую игру Федорчука заприметил Днепр и выкупил полузащитника в 2010 году, однако целых четыре года полузащитник скитался по арендам. Возвращение в Днепр случилось вначале 2015 года, тогда это уже была команда Мирона Маркевича, вышедшая в плей-офф Лиги Европы.

Именно в той команде Федорчук вырос из неплохого, но среднего украинского игрока, в одного из сильнейших украинских опорников и кандидата на попадание в сборную накануне Евро-2016. Увы, всё сломала травма – в октябре 2015 года Федорчук порвал "кресты" и вылетел более чем за полгода. В январе 2016 года травмированного Федорчука подписало Динамо, но на свой уровень начала-середины 2015 года, игрок так и не вышел. После полутора лет в Динамо, в карьере Федорчука были Верес, латвийская Рига, а с 2018 года хавбек выступает в Мариуполе. Но о вызове в сборную сейчас речь уже не идёт.

Валентин Полтавец

Пик карьеры: 1995-2002 в запорожском Металлурге и Днепре, 2004-2007 в Черноморце

Достижения: бронзовый призёр обладатель Украины (2) 2001 (Днепр), 2006 (Черноморец), обладатель Кубка Швейцарии 2004, провёл более 300 поединков в высшей украинской лиге, лучший бомбардир в истории Металлурга (Запорожье).

Валентин Полтавец был близок к сборной – в конце девяностых хавбек попадал в состав олимпийской сборной Украины и в резервный список национальной сборной. Однако до вызова в главную команду страны так и не дошло.

Полтавец – знаковая личность в истории украинского футбола с середины 90-х до середины двухтысячных. Валентин провёл в матчах Высшей лиги (позднее УПЛ) более чем триста поединков — больше, чем такие игроки, как Олег Гусев, Владимир Езерский и др. Более того, Полтавец имеет в активе 77 голов в высшем украинском дивизионе и занимает 16-ое место в списке бомбардиров украинской "вышки". Без преувеличения, Полтавца можно назвать самым результативным полузащитником в истории украинского футбола. Ныне Полтавец входит в тренерский штаб ФК Балканы (Заря).

Андрей Кирлик

Пик карьеры: 2003-2008 в составе Черноморца

Достижения: бронзовый призёр чемпионата Украины 2006, провёл более 300 матчей в высшей украинской лиге.

Ещё один гвардеец украинского футбола и ещё один член "клуба Александра Чижевского". У Кирлика на девять матчей в украинской "вышке" больше, чем у Полтавца, а их связку в центре поля в Черноморце времён Семёна Альтмана и поныне с теплотой вспоминают в Одессе. Именно пять лет в Черноморце раскрыли Кирлика-футболиста во всей красе.

В 2006 году, когда Черноморец брал бронзовые медали УПЛ, Кирлик считался одним из лучших исполнителей стандартов в украинском футболе. Увы, в то время ему было уже за тридцать и шансов на попадание в сборную фактически не было.

После окончания карьеры, Кирлик принял духовный сан и стал диаконом Православной церкви, ныне является предстоятелем одного из одесских храмов.



Руслан Костышин

Пик карьеры: 1996-2006 в составе киевского ЦСКА/Арсенала и Днепра

Достижения: финалист Кубка Украины (3) 1998, 2000 (ЦСКА), 2003 (Днепр), бронзовый призёр чемпионата Украины 2004 (Днепр), провёл более 350 матчей в высшей украинской лиге.

Нынешний наставник Колоса Руслан Костышин не только является знаковой фигурой своего нынешнего клуба, но и во время игровой карьеры стал легендой сразу трёх клубов – киевского ЦСКА/Арсенала, Днепра и Кривбасса.

В Киеве Костышин провёл шесть лет, дважды выходил с командой в финал Кубка Украины и был частью лучшей команды в истории киевского ЦСКА. С Днепром Костышин играл в Кубке УЕФА, был частью легендарной команды Евгения Кучеревского и брал бронзовые медали чемпионата Украины. В Кривбассе Костышин, несмотря на солидный возраст, также провёл более 100 поединков и был одним из лидеров команды на протяжении пяти лет. В списке гвардейцев чемпионата Украины Костышин занимает девятое место, а прямо сейчас творит свою историю в качестве тренера.

Николай Кудрицкий

Пик карьеры: 1985-1991 в составе Днепра и 1991-1994 в составе Бней Иегуда (Израиль)

Достижения: чемпион СССР 1988 (Днепр), обладатель Кубка СССР 1989 (Днепр), серебряный призёр чемпионата СССР 1987, 1989 (Днепр), серебряный призёр чемпионата Израиля 1992 (Бней Иегуда), бронзовый призёр чемпионата Израиля 1993 (Бней Иегуда)

Николай Кудрицкий достиг огромных успехов ещё в советском футболе в составе Днепра, однако лучшими годами его карьеры футбольные эксперты и журналисты однозначно называют период в чемпионате Израиля. За 85 поединков в составе Бней Иегуда Кудрицкий отличился 51 раз. В том числе, уроженец Никополя забивал по 17 и 20 голов за сезон – лучший результат в чемпионате Израиля для постсоветских футболистов.

Кудрицкий выступал на позиции вингера и показывал игру, которая наберёт популярности только в конце "нулевых" и "десятых" годах – вместе с Арьеном Роббеном, Ди Марией, Роналду и т.д. Фирменным стилем Кудрицкого было смещение в центр и удар по воротам. Увы, судьба Кудрицкого сложилась трагично – вингер погиб в автокатастрофе в ночь с 15 на 16 марта 1994 года, после банкета в честь состоявшегося накануне товарищеского матча сборных Израиля и Украины, куда Кудрицкий был приглашён в качестве гостя.

Нападающие

Олег Ящук

Пик карьеры: 1996-2006 в составе Андерлехта

Достижения: чемпион Бельгии (4) 2000, 2001, 2004, 2006 (Андерлехт), серебряный призёр Кубка Бельгии (2) 1997 (Андерлехт), 2010 (Серкль Брюгге), самый молодой автор хет-трика в чемпионате Украины (17 лет 272 дня, 1995 год, в составе тернопольской Нивы), лучший игрок Серкль Брюгге по итогам сезона 2008/2009

История Ящука уникальна для украинского футбола – стабильный игрок европейского гранда, неоднократный чемпион своей страны, так и не получил вызова в сборную Украины. На самом деле вызов был – Олег Блохин хотел видеть Ящука в своей команде, однако тот уже принял бельгийское гражданство. Хотя сам Ящук утверждает, что будь желание украинских тренеров и функционеров – бюрократические препятствия можно было бы обойти. Впрочем, вместе с тем, нападающий во многих интервью признавал, что частые травмы помешали бы ему совмещать карьеру в клубе и сборной.

Олег Матвеев

Пик карьеры: 1992-2000 в составе Шахтёра и Кременя

Достижения: чемпион мира среди юниоров 1987, серебряный призёр чемпионата Украины (5) 1992, 1994, 1997, 1999, 2001 (Шахтёр), бронзовый призёр чемпионата Украины 2002 (Металлург Донецк), лучший бомбардир чемпионата Украины 1996/1997

Уроженец Ростова Олег Матвеев встретил распад Советского Союза игроком киевского Динамо, потому принял украинское гражданство и вся его футбольная жизнь связана с Украиной. Матвеев стал главным бомбардиром донецкого Шахтёра девяностых, более того – он стал первым игроков Шахтёра – лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Случилось это в 1997 году. В это же время Матвеев и был ближе всего к приглашению в сборную, однако тогда же восходили звёзды уровня Сергея Реброва и Андрея Шевченко, вытеснить которых Матвееву было нереально.

Сергей Кузнецов

Пик карьеры: 2008-2011 в составе львовских Карпат, 2011-2014 в составе Севастополя

Достижения: серебряный призёр чемпионата Финляндии 2000 (Йокерит), обладатель Кубка Венгрии 2003 (Ференцварош), серебряный призёр чемпионата Венгрии: 2002/03 (Ференцварош), бронзовый призёр чемпионата Венгрии (2) 2000/01, 2001/02 (Ференцварош), чемпион Беларуси 2003 (Гомель), чемпион Молдовы 2004 (Шериф), бронзовый призёр чемпионата Литвы 2006 (Ветра), победитель Первой лиги Украины 2012/13 (Севастополь)

Сергей Кузнецов за игровую карьеру успел поиграть в шести чемпионатах, однако именно в Украине прошли лучшие годы нападающего. Пусть в Карпатах и Севастополе Кузнецову не удалось завоевать трофеев, но именно в этих командах форвард стабильно играл и больше всего забивал. И именно в тот период он стал настоящей звездой украинского футбола. Кузнецова часто и много "сватали" в сборную Украины тех лет.

Сам нападающий не скрывал своего стремления попасть в главную команду страны, о чём рассказывал в интервью Football.ua в 2013 году: "Было время, когда я вот-вот мог получить вызов, но что-то в последний момент срывалось, как мне рассказывали. В один момент сборной предстояли ответственные игры, и не время было для экспериментов. Думаю, если будет стабильность в плане забитых мячей в Премьер-лиге в следующем сезоне, на меня обратят внимание". Увы, надеждам Кузнецова не суждено было сбыться. После расформирования Севастополя, возрастной форвард больше не смог проявить себя на высоком уровне и вызова в сборную не получил.

Конечно, составление такого списка – дело очень субъективное. Существует бесконечное множество факторов, влияющих на выбор тренерского штаба сборной и порой, даже талантливый игрок, так и не получает своего шанса. Кого бы вы добавили в данный список?