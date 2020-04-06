Украина

Президент УПЛ рассказал о едином пуле и о трансляциях матчей.

Томас Гримм признал, что единый пул так и остался недосягаемой мечтой за все его время работы в Украине.

"Во время моего президентского термина цель осталась недосягаемой, но я надеюсь, что мой преемник станет более успешным в этом вопросе. Я настойчиво рекомендую, чтобы УПЛ получила единый пул. Чем раньше – тем лучше. Система медиапула предусматривает единство, солидарность и общие цели.

"Единый пул при условии перехода на платное телевидение также означает повышение доходов. Руководители клубов и фанаты должны понять, как это сделали болельщики в Англии, Испании, Германии, Италии, Швейцарии, Франции, что у бесплатных трансляций матчей нет будущего, переход на платное телевидение неминуем. Ему нет альтернативы. Даже трансляции соревнований УЕФА перешли с бесплатного на платное телевидение в большинстве стран. Так правообладатели могут зарабатывать намного больше денег".

"Только модель платного телевидения будет гарантировать нашим клубам в будущем необходимый доход, чтобы инвестировать в развитие молодых игроков, инфраструктуры и не создавать слишком большое расстояние от европейских клубов с большими бюджетами".

"Бесплатный доступ к украинскому футболу может и должен быть обеспечен с помощью высококачественных обзоров и хайлайтов, которые могут транслироваться через некоторое время на любых каналах ТВ или социальных медиа".

"Возможно, нужно сделать более, чем одну попытку для достижения этой цели. Надеюсь, мой приемник будет старательно работать над этим вопросом. Каждый последующий год без единого пула и платного телевидения будет потерян с финансовой точки зрения. УПЛ потеряла шанс это сделать, начиная с сезона-2019/20", — приводит слова Томаса Гримма официальный сайт УПЛ.

Ранее директор УПЛ заявил, что есть план действий касательного единого пула.

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