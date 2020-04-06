Украина

Вашему вниманию нарезка голов футболистов киевской команды.

Youtube-канал Динамо предлагает порцию футбольного позитива и ностальгии, начиная рубрику "Витамины для настроения".

В первой части смотрите подборку красивых голов киевлян после дальних ударов.

Видео:

Также смотрите подборку как футболисты проводят время на карантине.

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