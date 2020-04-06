Вашему вниманию нарезка голов футболистов киевской команды.
Фото: ФК Динамо
06 апреля 2020, 22:58
Youtube-канал Динамо предлагает порцию футбольного позитива и ностальгии, начиная рубрику "Витамины для настроения".
В первой части смотрите подборку красивых голов киевлян после дальних ударов.
Видео:
Также смотрите подборку как футболисты проводят время на карантине.
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