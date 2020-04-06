Youtube-канал Динамо предлагает порцию футбольного позитива и ностальгии, начиная рубрику "Витамины для настроения".

В первой части смотрите подборку красивых голов киевлян после дальних ударов. 

Видео

Также смотрите подборку как футболисты проводят время на карантине

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.